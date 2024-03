Het middagprogramma van NPO 3FM ‘Barend & Benner‘ is volgens Jurre Bosman de verrassing van afgelopen jaar. Dat zegt de NPO Directeur Audio in Broadcast Magazine. “Talent ontwikkelt zich op allerlei terreinen, maar het meest bij 3FM, dat is echt onze talentenzender. De nieuwe generatie makers zit bij FunX én 3FM. Kijk naar de middagshow, misschien wel de verrassing van afgelopen jaar: ‘Barend & Benner’.

Jurre Bosman wordt gevraagd of hij de beslissing kan nemen om NPO Radio 5 op het FM-pakket van 3FM te zetten, aangezien 3FM al een tijdje erg slecht scoort. Dat is volgens hem niet aan de orde, juist vanwege de talentontwikkeling bij 3FM. En dan noemt hij de middagshow als voorbeeld.

“Dat is de kracht van 3FM, waar je in het radiolandschap toch de trend ziet naar een ouder publiek. Kijk naar JOE, Radio 10, Qmusic, Sky of 538. Dat is écht anders dan twintig jaar geleden. Ik vind het onze plicht om op 3FM jonge talentvolle makers te faciliteren én nieuwe muziek te ontdekken.”

Plaatsmaken

Een van de aanbevelingen in het Rapport van Rijn over grensoverschrijdend gedrag is dat het wenselijk is dat topmanagers niet te lang blijven zitten. Jurre Bosman zit er nu zeven jaar. “We hebben hier ingesteld dat een zendermanager vijf jaar mag zitten en die periode één keer kan worden verlengd. Dat is voor deze functie niet expliciet afgestemd, maar ik kan me voorstellen dat ik op termijn plaats maak voor een opvolger.”

Arjen Lubach

Als het aan Jurre Bosman ligt zou Arjen Lubach ook een programma op de radio kunnen maken. “Hij begon ooit op 3FM bij de NTR, toen nog NPS, onder mijn leiding, maar tv en het theater lonkten. En terecht. Arjen is een geweldige presentator geworden én een heel leuk mens gebleven. Graag morgen ook op de radio!”

Foto: Michel Schnater | NPO