Na drie jaar een ander concept te hebben geprobeerd, keert NPO 3FM met Serious Request weer terug naar zijn roots: het Glazen Huis komt terug. Met één belangrijke aanpassing: in plaats van drie dj’s sluiten vier dj’s zich in de week voor Kerst op in het huis, dat dit jaar in Amersfoort staat. Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zullen dit jaar de gezichten van de actie zijn.

Het is voor het eerst dat 3FM Serious Request niet in actie komt voor het Rode Kruis, maar voor het Wereld Natuur Fonds. Met de actie wordt geld opgehaald voor de strijd tegen klimaatverandering en het beschermen en herstellen van de regenwouden in Zuid-Amerika.”Daarom staat het Glazen Huis dit jaar symbool voor een broeikas waarin de temperatuur letterlijk tot grote hoogte kan stijgen Alleen het in Amersfoort aanwezige publiek kan deze temperatuur laten dalen door zich in te spannen in de kas die gekoppeld is aan het Glazen Huis”, aldus 3FM.

3FM Serious Request begint op 18 december en duurt tot Kerstavond (24 december). Gedurende de week zullen Sander, Frank, Jorien en Rob 24 uur per dag radio maken vanuit het Glazen Huis in Amersfoort. Uiteraard draaien de dj’s verzoekplaten tegen betaling. Ook wordt luisteraars gevraagd zelf acties opzetten voor het goede doel.

“Eigenlijk is het sinds dat ik in 2009 radio ging maken altijd al mijn droom geweest om onderdeel te worden van het Glazen Huis”, zegt Jorien Renkema, die voor het eerst in het Glazen Huis zal zitten. “Nu is het zover en wat is dat een enorme eer. En dan ook nog eens voor het Wereld Natuur Fonds, een goed doel dat ik al van kleins af aan support.”

The Lifeline

3FM begon in 2004 met het Glazen Huis op de Neude in Utrecht. Vanaf 2007 reisde het huis het land door en stond het ieder jaar op een andere plek. De laatste editie van Serious Request in de traditionele opzet was in 2017 in Apeldoorn.

Daarna startte 3FM met ‘3FM Serious Request: The Lifeline‘ waarbij dj’s in estafette door het land liepen en live radio maakte. Vorig jaar werd de actie vanwege de coronamaatregelen aangepast en maakt zes dj’s live radio vanuit een hanger op de voormalige vliegbasis Twenthe. Er werd toen beloofd dat de route van Roermond naar Zwolle dit jaar zal worden gelopen, maar daar komt de NPO nu van terug.