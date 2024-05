Naast NPO Radio 2, doet ook NPO 3FM komende week uitgebreid verslag van het Eurovisie Songfestival, dat plaatsvindt in het Zweedse Malmö. Bart Arens maakt zoals ieder jaar de hele Songfestival-week zijn programma ‘Aan De Slag’ vanaf locatie, maar dit jaar is ook zijn AVROTROS-collega Sophie Hijlkema afgereisd naar Songfestival. Sophie, die op werkdagen van 13:00 tot 16:00 uur te horen is op 3FM, doet verslag van de belevenissen van Joost Klein tijdens het liedjesfestijn.

Normaal is er op 3FM niet veel aandacht voor het Songfestival, maar omdat Joost Klein een typische 3FM-artiest is, is dat dit jaar anders. Sterker nog: Olivier Bakker en Jamie Reuter hebben in hun programma campagne gevoerd om Joost naar het Eurovisie Songfestival te sturen.

Het duo houdt donderdagavond tijdens de halve finale, waar Nederland aan meedoet, een ‘watchparty’ in Bitterzoet in Amsterdam. Van 21:00 tot 1:00 uur komt 3FM vanuit Bitterzoet. Overdag is van 7:00 tot 21:00 uur de ‘Europaparade’ te horen. Dat is geen lijst van Songfestival-muziek, maar een selectie van de muziek uit Europa, uitgekozen door de dj’s van 3FM.

Foto: Ruud Janssen / Eurovisie Songfestival