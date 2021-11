Sander Lantinga zou zijn ‘Coen en Sander Show’ in de toekomst wel willen voortzetten op Radio Veronica of Radio 10. “Ik vind Radio 10 een fantastische zender. De muziekmix klopt er zo goed. Als je de radio aanzet op Radio 10, dan weet je wat je krijgt. Er wordt ook goed gekeken naar het weer of de stemming in het land. In mijn tijd bij 3FM riep ik al dat Radio 10 groot zou worden”, zegt Sander in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Het contract van Sander en zijn collega Coen Swijnenberg bij Radio 538 verloopt over anderhalf jaar. “Dan ga ik richting de 47. Dus ik moet dan wel achter m’n oren krabben of ik nog op een jongerenzender moet zitten. Aan de andere kant hebben we nog wel heel veel lol samen. En je bent zo jong als je jezelf voelt.”

Wennen bij 538

Coen en Sander stapten in 2015 over van NPO 3FM naar Radio 538. Dat was wel even wennen, vertelt Sander in de podcast. “Je hebt te maken met commerciële acties, ook de muziek is anders. Maar dat kan je ook ten voordele benutten”, zegt Sander over die overstap. “Wat wij doen – het woord gericht tot de luisteraar en dat hopelijk afsluiten met een glimlach – dat verandert niet. Dat is de kern.”

Hoewel Radio 538 in de luistercijfers heeft ingeleverd, is de sfeer bij de zender volgens Sander nu wel anders. “538 is jonger geworden. Er hangt meer energie, het bloed begint te stromen. Dat was drie of vier jaar geleden echt een stuk minder.”

Talpa

Sander zegt zich wel te verbazen over het gebrek aan radiotalent in de media. “Waar zijn de Valerio’s en Dennis Storms waar deze wereld? Waar zijn de volgende twee lichtingen?”, aldus de radiomaker.

Radio 10 valt net als Radio 538 onder Talpa Network. Daardoor is een mogelijke overstap tussen beide zenders gemakkelijker.

Foto: Radio 538