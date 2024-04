Tom van der Weerd en Bram Krikke waren aanvankelijk “verre van bevriend”, zegt Tom in de Telegraaf. “Zeven jaar werken we nu samen en in het begin bij SLAM! kon ik hem wel schieten. Hij was totaal niet mijn type. Ik zat al wat langer in de radiowereld en toen kwam meneer alles op zijn kop zetten en overal tegenaan te schoppen. Dit was ruk, dat was ruk. Ook mensen om me heen vroegen: wat heb jij nou voor clown in je programma zitten?”

Tom en Bram werden aan elkaar gekoppeld in de avond van SLAM!. ‘Club Ondersteboven’ werd uiteindelijk een succesvol programma. “Zelfs als je zakelijk wat gedoe hebt over de show, kun je niet lang pissig zijn. Het is toch een van je beste vrienden.” Later maakten ze de overstap naar Qmusic, waar ze nu in het weekend te horen zijn.

Brandweerman

De dj heeft een boek geschreven over zijn werk als brandweerman. “Mijn doel was altijd om die twee paden te combineren. Radio als carrière, brandweer als hobby. Het verschil in salaris is groot, ja. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op dat dj’s zoveel meer verdienen. Als Q opeens uitvalt, draait de wereld gewoon door. Maar als er iets misgaat in onze kazerne en ergens brand uitbreekt, hebben we een groot probleem. Ik vind het mooi dat ik zo iets terug kan doen voor de maatschappij.”

Foto: Qmusic