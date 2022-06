Sander Hoogendoorn heeft gisteren zijn laatste ochtendshow gemaakt op NPO 3FM. Wanneer en op welk tijdslot hij weer te horen is, kon hij niet vertellen. “Daar baal ik van, maar hopelijk komt daar binnenkort meer over naar buiten.”

Sander was vier jaar lang te horen in de ochtend op 3FM, maar moest met het programma stoppen. “Ik ga het enorm missen, want het is echt een vriendenteam geworden in de ochtend. Ik baal ervan dat ik niet kan vertellen waar en wanneer ik terugkom op de radio. Maar ik hoop snel weer veel radio te maken, want het is het allerleukste medium dat er is.”

Rouwen

Sander maakte in april bekend te moeten stoppen met zijn programma. “Ik ben aan het idee gewend, dus de boosheid en het verdriet is wel weg”, zegt hij tegen persbureau ANP. “Maar het is net als met rouwen. Het is iets dat niet zomaar van de ene op de andere dag weg is. Ik vind het nog steeds heel jammer dat het zo is.”

Mai Verbij en Mark van der Molen nemen vanaf vrijdag de ochtendshow op NPO 3FM tijdelijk over, maakte Sander maandag bekend in zijn show.

Foto: Kasper van Steveninck | BNNVARA