Sander Hoogendoorn moet eind juni stoppen met de ochtendshow op NPO 3FM. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in zijn programma. “Een paar weken geleden werd ik op kantoor geroepen bij mijn omroep BNNVARA en kreeg ik te horen dat we niet doorgaan in de toekomst. Ik had zelf super veel zin om nog jaren door te gaan. Het is heel vroeg in de ochtend, maar het is het enige waar ik zo vroeg m’n bed voor uit kan komen. Dit is het allerleukste wat ik ooit gedaan heb op de radio. Ik ben daar best verdrietig over.”

De dj overwoog om direct te stoppen toen hij het nieuws kreeg. “Maar ik heb er toch voor gekozen de show te doen tot het einde. Je moet even uit een ander potje je motivatie halen. Dus ik heb ook gedacht: laat iedereen de tering krijgen. Maar later dacht ik: laten we er een mooie laatste paar maanden van maken. 23 juni is de laatste.”

3FM benadrukt dat het stoppen van het programma een keuze is van BNNVARA. Samen met de omroepen gaat 3FM in gesprek over de toekomstige invulling van de ochtendshow.

Sander over het stoppen:

Sinds 2011

Sander Hoogendoorn werkt sinds juli 2011 bij 3FM, toen hij een nachtprogramma kreeg. Toen Frank Dane in de zomer van 2012 terugkeerde naar Radio 538, kreeg Sander de ochtendshow in het weekend. Later presenteerde hij in het weekend tussen 12:00 en 14:00 uur ‘SanderDome’.

Sander kampte eind 2016 met een burn-out. Als opvolger van Domien Verschuuren, kreeg Sander in september 2018 de ochtendshow op 3FM.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede