De kogel is door de kerk: NPO Radio 2 ontvangt komende Top 2000 weer publiek in het café. Volgens de zender wordt de Top 2000 dit jaar ‘publieker dan ooit’. Voor het eerst is publiek 24 uur per dag live welkom in het Top 2000 Café in Hilversum. Ook blijft er de mogelijkheid voor luisteraars om virtueel, via beeldschermen, het café te ‘bezoeken’.

“We verwachten een mooie wisselwerking tussen de tv-schermen en het publiek in het café”, zegt Peter de Vries, zendermanager van Radio 2. “De schermen zijn een succes gebleken: de Top 2000 is te gast in de huiskamer en de mensen thuis zijn te gast in het Top 2000 Café. Eigenlijk komt de lijst der lijsten dit jaar een week lang uit het grootste café van Nederland.”

Na twee jaar

Vorige week meldde Radio 2 nog dat het niet duidelijk was of het publiek na twee jaren van corona weer terugkeert in het café. Afgelopen editie en tijdens de 2020-editie was het café vanwege de coronamaatregelen niet geopend.

De stemweek voor de Top 2000 gaat 1 december van start. De lijst is vervolgens vanaf Eerste Kerstdag 00:00 uur te horen.

Foto: NPO Radio 2/Bullet-Ray