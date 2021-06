In Nederland zijn sinds 2013 zo’n 2.527.000 DAB+-radio’s verkocht. In het tweede half jaar van 2020 ging het om 333.000 digitale radio’s, blijkt uit onderzoekgegevens die WorldDAB woensdag heeft gepubliceerd.

Een op de tien mensen in Nederland luisterde in het eerste kwartaal van 2021 radio via de digitale ether. Het percentage Nederlanders dat via de FM en digitale kabel radio luistert, is nog altijd vele malen groter: 57 procent.

Andere landen

De verkoop van het aantal DAB+-radio’s loopt in Nederland sterk achter op een land als het Verenigd Koninkrijk: daar zijn inmiddels een kleine 47 miljoen digitale radio’s verkocht, op een inwoneraantal van 66,7 miljoen.

In Noorwegen, dat de FM overigens al heeft uitgeschakeld, zijn op een inwoneraantal van 5,3 miljoen inwoners meer dan 7 miljoen digitale radio’s verkocht.

In Nederland beschikt nu een kleine 15 procent van de inwoners over een digitale radio. In landen als Frankrijk en Italië ligt dat percentage nog lager.

