Er staat flink wat te veranderen bij de radiozenders van de NPO. Uit een uitgelekt concept-jaarplan bleek onlangs dat de NPO fors wil bezuinigen op NPO 3FM, dat NPO Radio 2 meer vrouwelijke luisteraars moet trekken en dat NPO Radio 1 journalistieker moet worden. Ingrijpen bij 3FM is nodig, stelt een drietal mediakenners. Maar zij vragen zich ook af waarom Radio 2 meer vrouwelijke luisteraars moet trekken. “Is dat nou echt een taak van de NPO?”

Radio 2 ‘vrouwelijker’

De jarenlange groei van marktleider NPO Radio 2 lijkt af te kalven; de zender wordt steeds meer op de hielen gezeten door Qmusic. De NPO wil in de strijd om de luistercijfers dat Radio 2 meer vrouwelijke luisteraars gaat trekken.

“Ga in vredesnaam geen rare sprongen maken om dit boekhoudkundige target koste wat kost te bereiken”, is het advies van radio- en podcastpresentator Ron Vergouwen. “Daar richt je op zo’n succesvolle zender al snel meer schade mee aan dan het goed doet. Ze moeten niet proberen opeens Qmusic na te doen.”

Radiocoach Pierre Papa vraagt zich überhaupt af waarom Radio 2 meer vrouwelijke luisteraars zou moeten hebben. “Radio 2 is immers een brede muziekzender. Ik vind dit meer iets voor een commerciële radiopartij.” Mediamaker Arjan Snijders daarop: “Meer vrouwelijke luisteraars voor Radio 2 betekent ook meer concurreren met de grootste concurrent die Radio 2 al heeft: Qmusic. Is dat nou echt een taak van de NPO?”

Veranderingen bij 3FM

En dan 3FM. Veranderingen bij het ‘zorgenkindje’ zijn nodig, stellen de drie mediamakers. De jongerenzender lijkt de weg omhoog in de luistercijfers maar niet te vinden. “3FM zal zo niet opkrabbelen en dat blijft ernstig”, zegt Arjan Snijders, die eerder het boek ’50 Jaar 3FM’ schreef.

Collega-radiomaker Ron Vergouwen: “Ze moeten allereerst aan de luisteraar duidelijk maken waar 3FM anno 2021 voor staat. Het muziekbeleid zwabbert al jaren en is nu te pop voor de alternative-fan en te alternative voor de pop-fan. Daarbij zitten er qua dj’s nu te weinig stemmen die écht het verschil kunnen maken.”

Ron stelt voor om 3FM helemaal weer van nul af aan op te bouwen. “Een nieuwe naam, dus een frisse start, een muziekbeleid dat duidelijk afwijkt van Radio 2, Qmusic en Radio 538, én een afwijkend en brutaal dj-team dat buiten lijntjes durft en mag kleuren. En vooral: echt niet meer alleen focussen op jongeren. De jongeren die nog radio luisteren zitten vooral bij FunX of de commerciëlen.”

3FM zou afstand moeten doen van de FM-frequenties, is het pleidooi van Pierre Papa. “3FM zou alles moeten richten op online en niet meer bezig moeten zijn met marktaandelen die voor FM noodzakelijk zijn. Beetje naar voorbeeld van BBC 6Music. Die FM-frequentie kun je dan afstaan aan een radiopartij die er een beter beleidsplan voor heeft.”

Meer journalistiek op Radio 1

In de conceptplannen schrijft de NPO over Radio 1 dat de zender ‘journalistieker moet worden’. “Radio 1 journalistieker maken en dus afstappen van die ondraaglijke lichtheid van de middag, dat lijkt mij een fijne beslissing”, zegt Arjan Snijders. “Ook af en toe een gek half uurtje, bijvoorbeeld het satirische ‘Bureau Sport’, geeft de zender kleur”, vindt Ron Vergouwen. “Ik hoop dat daar ook gewoon ruimte voor zal blijven. En er is niets mis met af toe infotainment, als er maar goed over nagedacht is.”

Pierre Papa zou in zijn geval forser ingrijpen bij Radio 1. “Gooi ook de muziek eruit en maak er weer een echte nieuws- en achtergrondenzender van. Wat niet wil zeggen dat je alleen maar het zware nieuws moet brengen; er zou een juiste balans moeten zijn tussen hard nieuws, achtergrond, lichter nieuws en sport. Ook zou je ergens in de programmering ruimte moeten maken voor talkradio.”

