Roosmarijn Reijmer keert aankomende vrijdag, 1 mei, terug bij NPO 3FM. Ze gaat er aan de slag als hoofd van de muziekafdeling. Samen met Hugo Schaap wordt ze verantwoordelijk voor het muziekbeleid van de zender. “Voor mij was dit een keuzemoment: put your money where your mouth is. Niet lullen maar poetsen”, zegt ze tegenover haar oude werkgever, 3voor12.

Diederik van Zessen was langere tijd verantwoordelijk voor het muziekbeleid van NPO 3FM, maar begin vorig jaar vertrok hij plotseling bij het station. Dat is opvallend, omdat hij eerder nog riep dat hij zendermanager van 3FM wilde worden.

Roosmarijn vertrok eind 2017 bij 3FM, om aan de slag te gaan bij festivalorganisator Friendly Fire. Daar werkte ze tot vorig jaar zomer. “3FM blijkt een kwestie van: you can check out anytime you like, but you can never leave“, zegt Roosmarijn over haar terugkeer. “Ik heb jarenlang mee helpen bouwen en merkte de afgelopen tijd ook van buitenaf dat de hele industrie 3FM nader aan het hart ligt. Iedereen wil dat het weer de meest succesvolle zender van Nederland wordt. Ik help graag mee.”

Oudgediende binnen

Dat bouwen is nodig: 3FM heeft het langere tijd moeilijk in de luistercijfers. De zender zit nu op een marktaandeel van 2,5 procent, tegenover 8,9 procent vijf jaar geleden. Onlangs ging de programmering van de jongerenzender weer flink op de schop, met onder meer de komst van Timur Perlin, en Frank van der Lende en Eva Koreman als nieuwe hosts van de middagshow.

Met de komst van Roosmarijn haalt 3FM weer een oudgediende binnen. Ze werkte al sinds het begin van de zeroes bij het station. Eerst als eindredacteur van 3fm.nl, later als muziekredacteur en in de jaren voor haar vertrek presenteerde ze er diverse radioprogramma’s, waaronder ‘3voor12 Radio’.

En het muziekbeleid?

“Ik heb heel veel ervaring in radioland, de muziekindustrie en de livesector”, zegt Roosmarijn tegen 3voor12. “Dat kan ik nu weer toepassen op een radiozender die vinger aan de pols wil hebben van de tofste nieuwe bands.”

Welke kant gaat 3FM op met het muziekbeleid? Roosmarijn: “In het kort: de beste muziek voor zoveel mogelijk mensen. Ik hou van de magie van de radio, je kunt direct verschil maken in iemands dag door op het juiste moment het juiste liedje te draaien.”

Foto: Jelmer de Haas