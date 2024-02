Jorien Renkema heeft vrijdag haar laatste uitzending gemaakt NPO 3FM. Ze was tien jaar lang te horen op de jongerenzender: in januari 2014 maakte ze er haar eerste nachtprogramma. “Toen ik bekendmaakte dat ik ging stoppen bij 3FM, zei ik dat ik het uitmaakte met mijn jeugdliefde. Zo voelde dat ook”, zei Jorien in haar laatste show.

Ze bedankte een grote groep mensen die haar tijdens haar loopbaan bij 3FM hebben geholpen. “Het was mijn grootste droom om radio te maken op 3FM, specifiek in de late ochtend. Ik ben er ontzettend trots op dat ik tien jaar lang de muziek heb mogen vieren, met jou als luisteraar. Het was me een waar genoeg”, vertelde ze.

Naar Qmusic

Jorien stapt over naar Qmusic, waar ze de ochtendshow in het weekend gaat presenteren. “Ik ga mijn horizon verbreden en kijken of aan de andere kant het gras ook groen is. Ik wens 3FM alle goeds, maar ik weet zeker dat dat goed komt.”

De laatste woorden van Jorien op 3FM:

Ivo van Breukelen neemt de uren van Jorien tussen 10:00 en 13:00 uur op werkdagen op 3FM over. Sophie Hijlkema is daarna te horen, van 13:00 tot 16:00 uur.

