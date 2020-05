Jan-Willem van Engelen, tot begin dit jaar zendermanager bij NPO Radio 2 en NPO Radio 5, is een podcastbedrijf gestart. Topcast Media noemt zichzelf een ‘podcastlabel’ en wil in de podcastmarkt eenzelfde soort functie vervullen als dat platenlabels doen in de muziekindustrie.

Jan-Willem, die de rol van creatief directeur heeft binnen het bedrijf, werkte eerder voor platenlabels. Ook zijn twee mede-oprichters hebben een achtergrond in de industrie.

Op dit moment bestaat de podcastmarkt uit podcastnetwerken, -studio’s en -uitgevers, aangevuld met een grote groep aan zelfstandige makers. Topcast Media wil voor de makers samenwerkingen opzetten met luisterplatformen en adverteerders, om ze te helpen aan een verdienmodel. Daarmee overlapt de rol die het bedrijf wil spelen deels met die van bestaande podcastnetwerken.

Groot liefhebber

Freek Heinen, algemeen directeur Topcast Media, laat weten: “Al jaren zijn Jan-Willem, Stan en ikzelf groot liefhebbers van podcasts. Minstens zo lang speelden wij al met het idee om onze gedeelde ervaring op het gebied van broadcasting en labels in te zetten om podcasting in Nederland naar een nog breder publiek te brengen. Er zijn zoveel talentvolle makers met de wildste idee├źn die we met liefde samen gaan realiseren.”

Concrete samenwerkingen met podcasters of partners heeft Topcast Media nog niet bekend gemaakt.

Foto: Michel Schnater | NPO