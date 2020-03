Radio Veronica en 3FM zijn het voorbeeld dat in korte tijd veel veranderen, desastreus kan zijn voor een zender. Dat stelt Rick van Velthuysen in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’. “Radio draait om de personality. Wie zegt dat het niet zo is: 3FM en Radio Veronica zijn de duidelijkste kenmerken geweest. Als je veranderingen wilt toepassen, doe het dan heel gelijkmatig en heb daar een langetermijnvisie voor. Zo maar alles over boord flikkeren, dat gaat geen luisteraar je in dank afnemen.”

Radio Veronica zat zeven jaar geleden op zo’n 6 procent marktaandeel. Dat aandeel is nu gehalveerd, tot ruim 3 procent. “Dat is gebeurd toen ze zo rigoureus de roskam erdoorheen gingen halen”, beweert Rick. “Mensen voelden zich betrokken bij Radio Veronica vanwege de jocks. Om Rob van Someren, om Bart van Leeuwen.”

Onder leiding van Niels Hoogland voerde Radio Veronica in 2013 en 2014 in rap tempo veranderingen door. Onder meer Bart van Leeuwen moest vertrekken. Een half jaar later moest ook Rob van Someren het veld ruimen. “In Nederland willen mensen ergens bijhoren. Als je die mensen weghaalt, dan haal je in feit ook je luisteraars weg. Misschien heb je net iets te veel je wijsheid uit Amerika gehaald, maar Nederland is geen Amerika.”

Luistercijfers 3FM

Volgens Rick is bij 3FM hetzelfde gebeurd. “Daar gingen mensen hun heil elders zoeken. Coen en Sander gingen weg, Gerard Ekdom ging weg, uiteindelijk ging Giel Beelen ook weg. Op een gegeven moment zijn er zoveel mensen weg, dat het bijna geen redden meer aan is”, aldus Rick. 3FM kelderde de afgelopen jaren in marktaandeel en zit nu op het ‘laagterecord’ van 2,2 procent.

Rick: “Je kunt één iemand laten weggaan, daar iemand voor in de plaats zetten en dan zorgen dat de anderen ervoor zorgen dat hij weer credible wordt en bij de club hoort, dan is er weer evenwicht. Maar gaat iedereen het schip verlaten om welke reden dan ook, dan weet je gewoon in Nederland dat er luisteraars gaan vertrekken. Het is zo rot om te zien, maar wel waarheid.”

De luistercijfers van 3FM en Radio Veronica over de afgelopen 10 jaar (Meer cijfers check je ons luistercijferdossier):