Arjan Snijders, eindredacteur radio bij Omroep Gelderland, heeft koffie gedronken met Rick van Velthuysen. Maar dat betekent niet dat Rick ook aan de slag gaat bij de regionale omroep van Gelderland, zegt Arjan in zijn podcast ‘Dit Was de Radio’. “Wat je ziet, is dat er op diverse radiowebsites meteen al conclusies getrokken worden.”

Rick maakte afgelopen weekend zijn laatste programma op Radio Veronica; zijn contract bij de zender is niet verlengd. Er gaan geluiden dat hij aan de slag zou gaan bij Omroep Gelderland, waar Arjan Snijders de scepter over de radio-afdeling zwaait.

“Ik heb wel even gepraat met Rick, zoals ik natuurlijk met heel veel mensen praat”, zegt Arjan daarover. “Alleen is Radio Gelderland een andere zender dan NH Radio, waar Rick eerder te horen was. Een ander publiek, een andere tone of voice, misschien ligt het minder voor de hand.”

Studiocamera’s

Dat het bezoek van Rick aan Omroep Gelderland uitlekte, komt volgens Arjan door de camera’s die in de radiostudio’s hangen. “Overdag is de radiostudio ook als kijktelevisie te zien. En opvallend veel mensen kijken daar naar. Als ik ook maar één minuut de studio binnenloop, dan hebben mensen dat al gezien.”

Foto: Omroep Gelderland