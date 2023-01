Rámon Verkoeijen zegt met vertrouwen te kijken naar alle veranderingen die bij NPO 3FM zijn doorgevoerd. “Alles draait weer om de basis en dat is radio. Het voelt niet langer een politieke partij met allerlei standpunten die we moeten roepen op zender. Het is weer een station waar je naar luistert om lekkere muziek te horen”, vertelt Rámon tegen het AD.

In zijn veertien jaar bij 3FM heeft Rámon de topjaren van de popzender meegemaakt, maar hij zag ook hoe de zender vanaf 2016 flink aan luistercijfers inleverde. Over de nieuwe koers van het station, die een voorzichtige stijging van de luistercijfers laat zien, is Rámon dan ook tevreden. “Ik kreeg van de gesprekken met zenderbaas Menno de Boer over zijn plannen met de zender heel veel vertrouwen. Het is veel toegankelijker, positiever en vrolijker. Dat is waar ik zelf de radio ook voor aanzet.”

Verliefd

Rámon is dit weekend begonnen aan zijn soloprogramma op 3FM, tussen 10:00 en 13:00 uur. In de krant zegt de dj dat hij ‘zelfs weer een beetje verliefd is op zijn eigen zender’. “Er kwamen nieuwe mensen, zoals Barend van Deelen. En dan twijfel je. Blijft het nog wel 3FM genoeg? Maar heel eerlijk het is meer 3FM dan ooit tevoren. Ik zit nu zo’n vijftien jaar hier en het is super bijzonder om dit gevoel te hebben.”

De voormalig zendermanager van 3FM, Sharid Alles, kreeg eerder het verwijt dat ze de jongerenzender te veel Randstad-gericht zou hebben gemaakt. Ook noemde huidig zendermanager Menno de Boer de zender eerder ‘een tikkeltje negatief’. Sharid vertrok een jaar geleden bij 3FM.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede