Erik de Zwart is sceptisch over de toekomst van NPO 3FM. “Het wordt heel moeilijk om het recht te trekken”, zegt hij in de podcast ‘Radiobazen’. “Ik denk dat Menno de Boer gaat proberen om er een strakker station van te maken. Dat is ook verstandig. Er komen nu ook dj’s van Radio 538 over, die weten hoe het is om radio te maken.”

Volgens Erik heeft 3FM de afgelopen jaren zijn eigen glazen ingegooid. “Je luisteraars komen te voet en gaan te paard. Je moet het ook wel heel erg bont maken, willen je luisteraars weggaan. Dat hebben ze bij 3FM blijkbaar niet begrepen.” Ook sommige dj’s moeten volgens Erik bij zichzelf te rade gaan. “Op het moment dat jij jezelf belangrijker vindt dan de muziek, dan moet je je goed realiseren voor welk publiek je dat doet.”

‘Te Randstedelijk’

Erik onderschrijft het verwijt dat 3FM de afgelopen jaren vaker kreeg: dat het station te Randstedelijk is geworden. “Juist in Oost-Groningen, Oost-Drenthe, Twente, de Achterhoek, Limburg, Oost-Brabant en grote delen van Zuid-Brabant en Zeeland, daar is 3FM heel sterk. Daar zijn de commerciële radiostations bijna niet te ontvangen. In de Randstad heeft 3FM de wedstrijd allang verloren.”

Eerder bleek al uit een analyse van RadioFreak.nl dat de luisteraars van 3FM vooral in de provincie, dus buiten de Randstad, wonen. Erik: “Als je je dat niet realiseert en je gaat alleen maar programma’s maken voor de grachtengordel in Amsterdam, heb je iets niet begrepen. Dat je met een landelijke FM-zender 2,5 procent marktaandeel hebt, dat is ongekend. Het 3FM-publiek bestaat niet meer.”