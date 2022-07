“Ik denk dat 3FM de afgelopen jaren wel een tikkie te negatief heeft geklonken en dat we een draai maken naar een positieve zender.” Dat zegt zendermanager Menno de Boer in het AD, in reactie op de nieuwe programmering van 3FM. “Eerlijk is eerlijk: het is met de vorige programmering niet gelukt om die goede lijn opwaarts te krijgen met 3FM.”

Het programmaschema van 3FM gaat flink op de schop, met onder meer een nieuwe ochtend- en middagshow. Voor sommige dj’s was dat een hard gelag: zo moest Sander Hoogendoorn stoppen met zijn ochtendprogramma en werden Frank van der Lende en Eva Koreman uit de middag gehaald.

“Het is altijd een deuk voor je ego als je een drivetimeshow kwijt raakt, want voor veel radiomakers is dat een soort heilige graal”, zegt Menno daarover. “Natuurlijk is het slikken, maar ik ben blij dat hun liefde voor het merk 3FM zo diep zit.”

‘Woke’ of ‘Randstedelijk’

3FM werd de laatste jaren weleens ‘woke’ of ’te Randstedelijk’ genoemd, terwijl de luisteraars van oudsher buiten de Randstad wonen.

Menno wil de term ‘woke’ niet gebruiken. “Ik noem het bezorgd. We willen meer levenslust uitstralen. Maatschappelijke thema’s zijn nog steeds belangrijk voor 3FM. Serious Request gaat ook gewoon terugkomen. Maar ik denk dat 3FM erg bezorgd was over de wereld waarin we leefden. Zowel op klimaatgebied als het opkomen van bepaalde groepen. Dat kan, maar je moet het niet te groot maken in je programmering.”

Voorganger

Menno kiest daarmee voor een andere koers dan zijn voorganger Sharid Alles, die eind vorig jaar bij 3FM vertrok. Ze gooide als zendermanager diverse keren de programmering, het muziekformat en de koers van het station op de schop, maar tot betere luistercijfers leidde dat niet of nauwelijks.

“3FM heeft de afgelopen jaren zoveel verschillende dingen gedaan dat mensen ons vergeten zijn. We moeten onderscheidend zijn en weer in het luisterpatroon komen”, zegt Menno in de krant.

