Morad El Ouakili hoorde bij de audiopresentatie van de NPO pas dat hij het tijdslot in de avond terug zou krijgen. Dit zegt de dj in het AD. “Ik wist natuurlijk wel dat er ingetekend was voor een programma voor mij, maar niet dat het definitief was. Dat hoorde ik op dat moment.”

De dj verwijst naar de audiopresentatie in het Top 2000 Café. Hij zat in de zaal en hoorde Emmely de Wilt vertellen dat hij de avondshow weer kan gaan maken. “Ik was opgelucht en geëmotioneerd. Zat echt te snotteren.”

Eerder moest hij het tijdslot tussen 20:00 en 22:00 uur dit jaar inleveren na zijn vertrek bij BNNVARA, hij wilde toen ook tv werk kunnen doen bij RTL Boulevard en dit accepteerde de omroep niet. Vanaf het nieuwe jaar gaat hij nu op het oude tijdslot een programma voor PowNed maken.

Foto: Pierre Crozes