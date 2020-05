FunX schrapt per direct de Ramadan-show, die gepresenteerd werd door Morad El Ouakili. Aanleiding zijn de doodsbedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers van het programma, waaronder ook de dj zelf. FunX heeft daarop extra beveiliging in moeten huren. ‘Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen’, schrijft de zender in een verklaring.

Het programma heeft volgens FunX ‘onverwacht heftige reacties op social media opgeroepen’. De ramadan en het draaien van muziek is volgens een aantal ‘luisteraars’ een doodzonde en moet bestraft worden met de dood.

In de bedreigingen wordt geschreven dat Morads borstkas doorzeefd moet worden met kogels of dat er mensen zijn die de studio willen opblazen.

Foto: BNNVARA