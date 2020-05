Radio is voor het tiende jaar op rij het medium dat in Europa als het meest betrouwbaar wordt beschouwd. In 24 van de 33 onderzochte Europese landen wint radio het van andere media, zoals tv of internet. Nederland staat op de vierde plaats in de lijst van landen die het meest de radio als nieuwsbron vertrouwen.

60% van de Nederlanders ziet in radio het betrouwbaarste medium, drie procent meer dan een jaar eerder. Voor ons moeten we Denemarken (op drie), Finland en Zweden dulden. Opvallend is dat slechts vier Europese landen geen vertrouwen in radio zeggen te hebben. Daaronder zijn onder meer Griekenland en Kroatië.

Dat en meer blijkt uit het onderzoek ‘Trust In Media 2020’ van Media Intelligence Service (MIS). De MIS is de onderzoekstak van de EBU, de koepelorganisatie van veel publieke omroepen in Europa.

(Bron: Trust in Media 2020 / EBU)

Sterke wisselingen per land

In het onderzoek zijn ook grote wisselingen te zien per land. Zo is het vertrouwen in radio de afgelopen vijf jaar significant gedaald in landen als Engeland, Spanje en Polen. In Nederland is het vertrouwen in radio ‘stabiel gebleven en/of lichtelijk gedaald’.

Sociale media worden door de deelnemende Europese landen als het minst betrouwbaar bestempeld. 47% van de Europeanen gebruikt het, maar slechts 14% beoordeeld de sociale media als betrouwbare bron.