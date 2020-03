Hielke Boersma is sinds deze week te horen op SLAM!. Hij presenteerde deze week in de late uren tussen 22:00 uur en middernacht een programma op de jongerenzender, maar SLAM zegt nog geen definitieve, vaste invulling voor die uren te hebben.

“Heilke Boersma is sinds deze week te horen op SLAM! en gaat een talententraject volgen”, meldt een woordvoerder van de zender. “Hielke heeft eerder stage gelopen bij de zender en is dus geen onbekende. De afgelopen tijd heeft hij fulltime radio gemaakt bij Simone FM en OOG Radio in Groningen. SLAM! is het radiostation waar ruimte is voor jong talent en dat zal in 2020 ook opnieuw een belangrijke pijler voor ons worden.”

Op de late uren op SLAM!, tussen 22:00 uur en 00:00 uur, is sinds 1 juni vorig jaar non-stop muziek te horen. “Er is nog geen vaste programmering op dat tijdstip, we testen met nieuw talent”, aldus SLAM.