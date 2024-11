Radio Veronica is vanochtend om 08:00 uur van start gegaan met ‘De Top 1000 Allertijden’. Dat zijn de duizend beste platen, gekozen door de luisteraars van het station. De eindejaarslijst concurreert met de ‘Evergreen Top 1000’ van NPO Radio 5, die afgelopen maandag van start ging, en de ‘Q-Top 1500’, die woensdag startte.

‘De Top 1000 Allertijden’ is tot en met volgende week vrijdag te horen op Radio Veronica. De lijst wordt elke dag van 7:00 tot 21:00 uur uitgezonden. In de late avond is vervolgens ‘Het Beste van de Top 1000 Allertijden’ te horen.

‘Radar Love’ van Golden Earring staat op nummer 1 in de ‘Top 1000 Allertijden’ van Radio Veronica. Queen is met 26 noteringen veruit de meest voorkomende act in de lijst. De eindejaarslijst van Radio Veronica bestaat sinds 2003 en is daarmee net iets ‘jonger’ dan de Top 2000 van NPO Radio 2.