NPO Radio 5 is vanochtend van start gegaan met de ‘Evergreen Top 1000’. Dat is de lijst met de duizend beste nummers ooit gemaakt, gekozen door de luisteraars van de zender. Voorgaande jaren zorgde de lijst voor een flinke piek in de luistercijfers van Radio 5: zo haalde het station vorig jaar NPO Radio 2 in bij de wekelijkse luistercijfers.

Bert Haandrikman trapte de ‘Evergreen Top 1000’ vanochtend af met het nummer ‘Dreadlock Holiday’ van 10 CC. De Top 1000-lijst is elke werkdag tussen 6:00 en 21:00 uur te horen op Radio 5. Vervolgens wordt tussen 21:00 en 23:00 uur de ‘Evergreen Top 1000 Party’ uitgezonden, met live-artiesten, een pubquiz en andere spelletjes. Het programma wordt gepresenteerd door Hijlco Span & Gerja Wolf.

Aankomende vrijdag draait Erik de Zwart even voor 21:00 uur de nummer 1 uit de lijst.

Foto: NPO Radio 5