Martijn Muijs heeft gisteravond zijn laatste programma gemaakt op Radio Veronica. Sinds eind 2013 was de jock te horen op de radiozender. “Hier stopt iets en dat voelt onwerkelijk, want Veronica heeft ruim elf jaar deel van mijn leven uitgemaakt. Het voelt onwerkelijk en het doet een beetje pijn”, zei Martijn. Hij weet niet of hij nog terugkeert op de radio. “Misschien zijn dit wel mijn laatste minuten op de radio ooit.”

Naast zijn baan als radio-dj is Martijn ook al een tijd werkzaam als coach. “Daar ga ik vooral mee door en dat hoop ik verder uit te breiden”, zei de vertrekkend radio-dj in zijn laatste uitzending. “Aan alles komt een eind. Het is alleen vaak niet het eerste waar je aan denkt als je ergens aan begint. Maar het is wel hoe het leven in elkaar zit.”

Waarom eindigt het?

Volgens Martijn had hij zijn vertrek bij Radio Veronica ‘nog best een tijdje voor zich uit kunnen schuiven’. “Maar na de nodige gesprekken heb ik besloten dat dit het einde is. Het is tijd voor iets nieuws.” Waarom eindigt het? “Soms omdat dingen niet meer werken, omdat ze niet meer gaan, omdat je niet meer wil, omdat je er op uitgekeken bent, of omdat de ander is uitgekeken op jou. En soms een beetje van dat allemaal.”

Martijn is de voorbije jaren op veel tijdstippen te horen geweest op Radio Veronica. Hij begon eind 2013 in de late avond, was een tijdje als presentator van de middagshow te horen, schoof daarna door naar de late avond, kreeg een plek in het weekend, tijdens de lunchuren en presenteerde vorig jaar een tijdje de ochtendshow.

De laatste tijd maakte Martijn op werkdagen tussen 19:00 en 21:00 uur een programma op Veronica. Niek van der Bruggen neemt dat tijdslot over.

Foto: Mark Engelen