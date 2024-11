Qmusic is vanochtend om 9:00 uur gestart met de eerste editie van de ‘Q-Top 1500’. De lijst, die het radiostation “de lijst van je leven” noemt, bestaat dit jaar voor het eerst uit 1500 platen, voorheen waren dat er 1000. Doordat de lijst langer is, duurt hij anderhalve week; de nummer 1 is volgende week vrijdag iets voor 14:00 te horen.

Alle platen die in de Q-top 1500 staan, worden twee keer gedraaid: ’s avonds en ’s nachts wordt het deel van de lijst dat overdag te horen is geweest herhaald. Qua presentie volgt Qmusic de normale programmering, ‘S nachts is de lijst daardoor deels non-stop. De danceprogramma’s op zaterdagavond en -nacht vervallen.

De complete lijst is op de top 10 na gepubliceerd. Enkele opvallende feiten:

Dit jaar is de grootste stijger ‘Bye Bye Bye’ van *NSYNC. Na 24 jaar werd het nummer weer populair nadat het gebruikt werd in de opening van de bekende film Deadpool & Wolverine. Het nummer stijgt met 568 plekken naar nummer 185.

‘Terug In De Tijd’ van Yves Berendse is de hoogste nieuwkomer. Het nummer komt de Q-top 1500 binnen op nummer 28.

Taylor Swift staat maar liefst dertien keer in de lijst, waarvan twee platen dit jaar nieuw zijn. Haar nummer ‘All Too Well’ scoort het beste en staat op nummer 60.

Foto: Ben Verveld