Rick van Velthuysen heeft gisteren uren van zijn programma op Radio Veronica moeten missen, omdat er een verkeersinfarct op weg naar de studio in Amsterdam was. “Ik heb nog nooit zoveel gevloekt in mijn leven”, zei Rick.

Niet Rick, maar Maurice van Veldhuizen was gisteren na 13:00 uur te horen op Radio Veronica. Rick arriveerde uiteindelijk iets voor 15:00 uur in de studio, waardoor hij nog net het laatste uur van zijn eigen show kon doen. “Ik ben 2,5 uur bezig geweest om de rondweg te doorkruizen. Ik voel me zo bezwaard dat het is gebeurd”, mopperde hij.

Rick maakt in het weekend van 13:00 tot 16:00 uur een programma op Radio Veronica. De dj woont in ’t Harde, in Gelderland.