Niek van der Bruggen is vanaf maandag elke werkdag tussen 19:00 en 22:00 uur te horen op Radio Veronica. Hij vervangt daarmee Martijn Muijs, die niet meer op een andere plek in de programmering terugkomt. Doordat het programma een uur langer gaat duren, komt Niek ook gedeeltelijk op de plek van Frank van der Lende, die daar eerder stopte.

Robbert-Jan van de Velde, station director Radio Veronica: “Niek verzorgt op zijn nieuwe tijdstip een frisse start van de avond voor en met de luisteraar. Het wordt een show met veel muziek, waarbij Niek de energie van de middagshow doortrekt naar de avond van Radio Veronica.” Het programma wordt een uur langer om doorluistering te bevorderen.

Martijn Muijs komt dus niet meer terug op Radio Veronica. “We zijn Martijn erg dankbaar voor zijn jarenlange inzet en de vele uren mooie radio die hij bij onze club gemaakt heeft”, aldus Robbert-Jan.

Niek van der Bruggen

Niek was tot nu toe in het weekend te horen op Radio Veronica. Hij had op zaterdag en zondag een vaste plek tussen 16:00 en 19:00 uur.

Foto: Mark Engelen / Radio Veronica