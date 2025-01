Radio Veronica is vanochtend begonnen met de eerste hitlijst van het nieuwe jaar. Gerard Ekdom gaf in zijn ochtendshow het startschot voor de ‘Top 1000 van de 80’s’, de lijst met de duizend beste nummer uit de jaren tachtig, gekozen door de luisteraars van het station. Hij draaide ‘Gimme Gimme Gimme’ van Narada Michael Walden en Patti Austin op nummer 1000 als eerste.

De 80’s-lijst is twee weken lang te horen op Radio Veronica, elke werkdag tussen 09:00 en 18:00 uur. Op vrijdag 31 januari is de ontknoping te horen. The Cure met ‘A Forest’ staat op nummer 1 in de lijst.

Afgelopen decembermaand zorgden de themalijsten voor torenhoge luistercijfers bij de verschillende radiozenders. Het marktaandeel van NPO Radio 2 pluste vanwege de ‘Top 2000’ boven de 35 procent uit en Radio 10 was daarvoor drie weken lang marktleider door de ‘Top 4000’.

Foto: Radio Veronica