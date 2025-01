De lokale omroep van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude zit in financieel zwaar weer en wil de subsidie voor 2026 eerder krijgen. Dat meldt het Leidsch Dagblad. Voorzitter Ino Cooijmans van de lokale omroep Centraal+ zei tegen de gemeenteraad van Leiden dat de subsidie nodig is om te overleven.

Centraal+ ontstond toen de fusie tussen Unity en Sleutelstad uit elkaar spatte. Sindsdien is Centraal+ de zendgemachtigde, maar wil Sleutelstad die vergunning graag overnemen. Leiden gaf Sleutelstad onlangs 90.000 euro subsidie. Volgens Cooijmans is dat ‘welbewuste sabotage van een subsidieaanvraag’. Daarnaast vordert de gemeente nog 50.000 euro terug omdat de fusie mislukt is.

Vechtscheiding

De samenwerking tussen Unity en Sleutelstad eindigde in een vechtscheiding. Volgens de voorzitter is dat de reden dat een professionaliseringssubsidie van een kwart miljoen euro van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek daarom niet door is gegaan. Hij is ervan overtuigd dat de subsidieaanvraag mede is afgewezen ‘door actieve en passieve tegenwerking van Sleutelstad’.

Hoofdredacteur Chris de Waard van Sleutelstad zou de aanvraag bewust gesaboteerd hebben. “Het Stimuleringsfonds hanteert een meetweek om het aantal berichten van omroepen te tellen. Dit keer viel die week in juni”, zegt hij. “Begin juli hebben we gebroken met Sleutelstad en heeft De Waard de berichten van een hele week van de website afgehaald. Die week. Het is overduidelijk dat het was om ons dwars te zitten.”

Chris de Waard wil dat tegen het Leidsch Dagblad niet bevestigen, maar ontkent het ook niet. Volgens hem stonden de berichten op de website van Sleutelstad. Dat die site ten tijde van de meetweek deel uitmaakte van de samenwerking met Unity, doet volgens hem ook niet ter zake. “Het is ónze website.” Hij pareert de kritiek door te stellen dat er gewaarschuwd is niet op de journalistiek te bezuinigen, omdat daarmee de subsidie op het spel zou komen te staan. Dat is volgens hem in de wind geslagen.

Centraal+ maakte bezwaar bij het Stimuleringsfonds en de gemeente en hoopt dat alles nog goed komt, maar bereidt zich ook voor op het zwartste scenario. De gemeente geeft aan niet onwelwillend te zijn om tot een oplossing te komen over de 50.000 euro.

