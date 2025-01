Na Sky Radio hebben ook 3FM en Radio 10 mooie bereikcijfers neergezet waar ze erg blij mee zijn. Radio 10 zette met de Top 4000 een nieuw record neer en 3FM spreekt van een bereik van half Nederland, dit was wel vooral via televisie.

Radio 10

De Top 4000 van Radio 10 zorgde volgens de zender voor een “historisch hoogtepunt” in het bereik met 5.763.000 luisteraars. Vorig jaar was dit record op 5,6 miljoen gekomen. De hitlijst vierde dit jaar zijn 20 jarig bestaan.

3FM

3FM Serious Request bereikte meer mensen via televisie dan via de radio. Er luisterden dagelijks 650.000 Nederlanders, het totale radiobereik komt via de radio op 1,9 miljoen Nederlanders. Op televisie waren dagelijks op NPO 1 updates te zien over de actie, waaronder de dagelijkse tussenstand. Op NPO 3 was een dagelijkse talkshow te zien (BNNVARA). Samen met de visual radio in de late avond en nacht bedroeg het totaalbereik 6,4 miljoen. Via NPO 1 extra bereikte de actie nog eens 3,25 miljoen Nederlanders.

Foto: Pixabay