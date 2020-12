Radio 538 komt in de week voor de kerstvakantie in actie voor de voedselbank en past daarom die week zijn programmering aan. Van 14 tot en met 18 december is de eerste editie van ‘Missie 538’ te horen op het radiostation. De ochtend- en middagshow worden daarom verlengd en er zijn een aantal gelegenheidsduo’s gevormd. Ook zal Radio 538 tijdelijk weer een volledig gepresenteerde nachtprogrammering hebben.

De programmering tijdens ‘Missie 538’ is als volgt:

06:00u-11:00u: De 538 Ochtendshow – Frank Dane

11:00u-15:00u: Wietze de Jager, Chris Bergström & Klaas van Eerden

15:00u–19:00u: De Coen en Sander Show – Coen Swijnenberg & Sander Lantinga

19:00u–00:00u: Barend van Deelen & Ivo van Breukelen

00:00u–03:00u: Mart Meijer & Niek van der Bruggen

03:00u-06:00u: Daniël Lippens met gasten

De programmering is net even in anders dan in eerste instantie was aangekondigd. Eigenlijk zouden Barend en Mart samen een team vormen en zouden Ivo, Niek en Daniël geen onderdeel zijn van het presentatieteam.

De dj’s die geen plek hebben in de programmering gaan het land in en zullen praten met mensen van de voedselbank en luisteraars die een eigen actie zijn gestart. Als je als luisteraar van Radio 538 zelf in actie wil komen, kun je je online aanmelden.

Podcast

In aanloop naar ‘Missie 538’ maakt het radiostation een speciale podcastserie. “In ‘Missie 538 – De route’ ontdekken 538-dj’s hoe de voedselbank aan de 50 miljoen producten komt die zij jaarlijks uitdelen in hun voedselpakketten. De dj’s volgen letterlijk de route van het voedsel, door zelf onderdeel van het proces te zijn. De eerste twee afleveringen staan nu online. In aflevering 1 volgt Mart Meijer de route van Soupalicious, van fabriek tot aan de tafel van de cliënten van de voedselbank. In aflevering 2 gaat Jelte aan de slag bij Bakker Hilvers in Arnhem, die wekelijks zo’n 1000 broden bakt voor de voedselbank. Barend duikt in aflevering drie de kas in om de groente- en fruitbrigade te helpen. Zij zorgen ervoor dat er steeds minder groente en fruit verspild wordt”, laat Radio 538 weten.

Missie 538 – De route is te beluisteren via onder meer Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.