De Oudejaarsconference van Dolf Jansen is dit jaar live te zien. De cabaretier en radiopresentator gaat zijn show vanuit De Kleine Komedie in Amsterdam rechtstreeks streamen. Dolf, die voor de 31ste keer een oudejaarsconference verzorgt, zegt vanwege de coronacrisis de livestream op te zetten.

“We willen alle mensen die er graag bij hadden willen zijn een alternatief bieden”, zei Dolf gisteren op Radio 5. “Normaal speel ik in grote zalen, maar dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. De conference moet voor iedereen te zien en te volgen zijn.”

Eind deze maand wordt bekend waar de stream te zien is. Of dat ook bij Radio 5 het geval is, is nog onduidelijk. “Meer informatie volgt nog”, aldus Dolf, die elk weekend op NPO Radio 2 te horen is met ‘Spijkers met Koppen’.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2