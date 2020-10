Radio 538 komt in december met ‘Missie 538’ in actie voor de voedselbank. Van 14 tot en met 18 december zetten de dj’s van 538 alles op alles om zoveel mogelijk mensen te helpen dit doen ze door uitdagingen aan te gaan en verzoekplaten tegen betaling te draaien.

Er worden vier teams samengesteld voor Missie 538: Team Ochtendshow, Team Wietze, Team Coen en Sander en Team Barend en Mart. De dj’s gaan uitdagingen aan om zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbank. Ze gaan het land in, op zoek naar mooie en bijzondere verhalen. Luisteraars kunnen een bod uitbrengen om hun favoriete plaat op de radio te krijgen en bepalen dus wat Radio 538 die week draait. Ook platen die normaliter niet op 538 gedraaid worden. ‘Missie 538’ gaat een bijzondere radioweek worden: alles voor de voedselbank.

Sander Lantinga: “Ter voorbereiding voor Missie 538 hebben we een dag meegelopen bij één van de voedselbanken, om zo met eigen ogen te zien wat voor goed werk alle vrijwilligers dag-in-dag-uit leveren.”

Coen Swijnenberg vult zijn collega aan: “Helaas heeft een groeiend aantal mensen de hulp van de voedselbank nodig en ik vind het te gek dat we ons met heel 538 gaan inzetten voor een organisatie die het zo goed kan gebruiken.”

Frank Dane: “Het mooie aan de voedselbank is dat het allemaal draait op vrijwilligers en donateurs van voedsel. Maar er worden natuurlijk ook veel kosten gemaakt, vooral in dit corona-jaar. Ik hoop dat we met onze actieweek daar een steentje aan kunnen bijdragen, zodat de voedselbank in de toekomst nog meer mensen kan helpen. Toen ik na een dag meelopen bij de voedselbank gevraagd werd om ambassadeur te worden hoefde ik geen seconde na te denken. Er wordt hier zoveel bijzonder een nodig werk verricht, ik vind het een hele eer.”

In Nederland leven bijna één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen Nederlanders die het zelf even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Door het coronavirus is het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft gestegen en daarom is het de missie van 538 om te helpen.

538 voor War Child

Een aantal jaar geleden deed 538 een soort gelijke actie voor War Child om geld in te zamelen. Hiervoor gingen ze door het land om geld op te halen, deze actie stopte na drie jaar in 2012.