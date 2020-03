Miljoenen Nederlanders zitten thuis vanwege het coronavirus. Na de eerste initiatieven die radiozenders vorige week presenteerden, zijn er de afgelopen dagen veel nieuwe ideeën bijgekomen. Een overzicht.

NPO Radio 2

Door tal van muziekfestivals in Nederland is een streep gegaan vanwege de coronacrisis. NPO Radio 2 komt daarom met het ‘Eerste Online Festival’, dat vrijdagavond van 18:00 uur tot middernacht te horen is op de publieke zender.

Onder meer Danny Vera, Darlyn, Ed Struijlaart, Marlijn Weerdenburg, Steffen Morrison en Elske DeWall treden op. Niet in een volle concertzaal, maar via YouTube. Met behulp van een blokkenschema kunnen luisteraars kijken wanneer welk optreden is. Op Radio 2 wordt geschakeld tussen de verschillende ‘podia’ met livesessies.

‘Radio 2 wil zo de zzp’ers in de vaderlandse muziekwereld een steun in de rug geven en roept de luisteraars op om zzp’ers in welke beroepsgroep dan ook te helpen.’

Radio 1 en 3FM

NPO Radio 1 heeft een coronaspreekuur gelanceerd. Dat ‘spreekuur’ wordt onderdeel van het programma ‘Stax & Toine’, van maandag tot donderdag te horen tussen 14:00 en 16:00 uur.

3FM slaat de handen ineen met KX Radio en FunX om de verveling tegen te gaan bij jongeren die thuis zitten vanwege het coronavirus. Zo gaat elke avond om 20:00 uur een 3FM-dj live op Instagram. De dj van dienst doet dan een activiteit met de luisteraars, zoals samen met de volgers een work-out of het geven van een college over een artiest.

Ook haalt 3FM een oude playlist van stal: De Klomp Top 100. De lijst werd in 2015 al eens uitgezonden, maar keert nu terug. De lijst met de beste honderd Nederlandstalige liedjes is vrijdag 27 maart van 10:00 tot 18:00 uur te horen op 3FM.

Speciale Q-Top 1000

Qmusic komt met een speciale editie van de Q-Top 1000: De Shout Out-editie. Luisteraars kunnen bij Qmusic een nummer aan iemand opdragen. Deze plaat wordt gedraaid met daarbij een persoonlijke ‘shout out’. Bijvoorbeeld voor iemand in de zorg, iemand die boodschappen doet voor ouderen, of een zieke.

“Binnen no time werden we overspoeld met reacties”, zegt Q-dj Domien Verschuuren. “Mensen dragen aan de lopende band nummers op aan vrienden of familie. Daarom hebben we besloten om luisteraars een hele hitlijst samen te laten stellen met shout outs. Het wordt een lijst die verbindt.”

De Q-Top 1000: Shout Out editie is vanaf zaterdag 28 maart te horen.

Spoorboekje Radio 1: Coronaspreekuur, dagelijks tussen 14:00 en 16:00 uur Radio 2: Online Festival, aankomende vrijdag van 18:00 tot middernacht 3FM: Live op Instagram, dagelijks om 20:00 uur Qmusic: Q-Top 1000: Shout Out-editie, aankomende zaterdag Radio Veronica: ‘Muziek Terwijl U Werkt’, 09:00 tot 10:00 uur SLAM!: Quarantainefestival, aankomende vrijdag vanaf 12:00 uur

100% NL en SLAM!

100% NL gaat de komende weken gratis boodschappen doen voor zorgmedewerkers, van artsen tot schoonmakers. De boodschappen ter waarde van 40 euro per dag worden op dagelijkse basis geregeld, betaald en tot aan de deur bezorgd.

SLAM! geeft aankomende vrijdag een Quarantainefestival. Twaalf uur lang zijn er live sets te zien van onder meer Sam Feldt, Nicky Romero, Kris Kross Amsterdam en Mike Williams. De sets worden vanuit de woonkamers van de internationale DJ’s doorgeschakeld naar de online, tv- en de radiokanalen van SLAM!.

Het livefestival begint om 12:00 uur en duurt tot middernacht. SLAM! mikt op luisteraars en kijkers wereldwijd. “We proberen op deze manier een positieve lading te geven en een alternatief te bieden voor festivalgangers wereldwijd”, aldus de zender.

Radio Veronica en Sublime

Radio Veronica heeft het programma ‘Muziek Terwijl U Werkt’ laten terugkeren op de radio. De show is dagelijks tussen 09:00 en 10:00 uur te horen, gepresenteerd door Giel Beelen.

Sublime biedt mediaruimte aan voor ‘positieve en ondernemende initiatieven’. De radiozender stelt daarvoor een extra reclameblok beschikbaar rond 09:30, 17:30 en 18:30 uur, om zo de zichtbaarheid en impact van deze initiatieven te vergroten.

De landelijke radiozenders hebben inmiddels tal van initiatieven bedacht vanwege de coronacrisis. Eerdere initiatieven lees je hier.

Foto: RadioFreak