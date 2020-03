Radio Veronica laat het programma ‘Muziek Terwijl U Werkt’ terugkeren op de radio. Het ‘legendarische’ programma, dat vanaf eind jaren zestig jarenlang door Hans Mondt werd gepresenteerd, keert voorlopig terug vanwege het coronavirus. De show is vanaf morgen dagelijks tussen 09:00 en 10:00 uur te horen, gepresenteerd door Giel Beelen.

‘Giel en Radio Veronica willen alle Nederlanders die tijdens de coronacrisis nog elke dag de deur uit moeten om te gaan werken in de zorg, de bouw, de transport- en distributiesector, in winkels, als postbode, pakjesbezorger of maaltijdbezorger een hart onder de riem steken met hun favoriete muziek op verzoek’, aldus de zender.

Plaat aanvragen

Het programma is de komende twee weken, tot 3 april, te horen op Radio Veronica. In het ‘non-stop-uurtje’ is normaal gesproken muziek uit de Top 1000 Allertijden te horen.

“Muziek helpt, dus laat ons jou helpen”, zegt Giel. “Luisteraars kunnen een plaat aanvragen voor vrienden, geliefden, collega‚Äôs of familie die net als wij allemaal op de een of andere manier geraakt worden door de coronacrisis. Speciaal voor alle mensen die nog de deur uit moeten om te werken tijdens deze heftige tijd is er nu dit programma.”

Ook bij andere radiozenders zijn er veel initiatieven ontstaan vanwege de coronacrisis.

Foto: Videostill BNNVARA