DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic, stelt dat ‘de economische impact van de coronacrisis bijzonder zwaar zal zijn’. “Onze onderneming is sterk afhankelijk van advertentie-inkomsten en het lijdt geen twijfel dat we daar midscheeps geraakt zullen worden”, schrijft Christian van Thillo, een van de hoogste bazen binnen DPG Media.

Veel bedrijven zetten hun reclames en advertenties on hold vanwege het coronavirus. Talpa maakte vorige week al bekend dat het het mediabedrijf hard geraakt wordt. De onderneming, die onder meer Radio 538 en Radio 10 in het bezit heeft, zegt ontslagen niet te kunnen uitsluiten. In België roept DPG Media tijdelijke werkloosheid in voor een aantal medewerkers. Tegenover Villamedia stelt het mediabedrijf dat die situatie in Nederland (nog) niet aan de orde is.

Van Thillo benadrukt dat DPG ‘een sterke, winstgevende onderneming is’. “Het wordt even zwaar afzien, maar we zullen er versterkt uitkomen. Dat staat vast.”

