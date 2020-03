Vanwege de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Radiozenders spelen daar op in. Zo pasten de radiostations van de NPO de programmering begin deze week al aan. Ook ontstaan er bij andere stations steeds meer acties en initiatieven. Een overzicht.

Radio 538

Onder de noemer ’17 miljoen mensen’ geeft Davina Michelle vier akoestische optredens in een leeg Ahoy in Rotterdam. Ze wordt bijgestaan door onder meer Snelle, DI-RECT en Maan. Het publiek zit thuis; de optredens zijn vanaf morgen vier vrijdagen achtereen te volgen via Radio 538, TV 538, Kijk.nl en Juke.

538 en Davina Michelle willen met dit initiatief alle Nederlanders extra energie geven en een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. Vrijdags vanaf 18:00 uur is er aandacht voor de ‘concertreeks’ op Radio 538, dat de programmering eerder deze week al aanpaste vanwege de griepepidemie.

Radio 10

Gerard Ekdom is deze week in zijn ochtendshow op Radio 10 gestart met de Complimentenbond, bedoeld voor iedereen die aan het werk is tijdens deze crisis. Luisteraars kunnen iemand aandragen voor een complimentje, via de Radio 10-app of door zelf een appje te sturen.

Ook is Gerard vanochtend gestart met ‘covereencover’ waarbij hij luisteraars oproept een albumhoes na te maken en deze foto te delen via de #covereencover [email protected]

Sky Radio

Sky Radio heeft de vormgeving aangepast, waarin extra aandacht wordt besteed aan mensen die ons land draaiende houden. ‘Zoals politiemensen, thuisbezorgers, leraren, supermarktmedewerkers en natuurlijk onze helden die werken in de zorg en ziekenhuizen’, aldus de zender. Daarnaast is de Feel Good Friday van aanstaande vrijdag ook speciaal gericht op de thuiswerkers.

Tot slot staat de Top 5 over 9 op Sky Radio volgende week (23 t/m 27 maart) in het teken van bedrijven die actief zijn in de vitale branches, zoals een supermarkt of een ziekenhuis.

SLAM!

Jongerenstation SLAM! zendt deze donderdag een nieuwe hitlijst uit, speciaal voor iedereen die genoodzaakt is thuis te werken. De [email protected], zoals de hitlijst heet, is een eenmalige hitlijst in de mix die speciaal is samengesteld door en voor thuiswerkers.

De hele week konden luisteraars al verzoeknummers insturen via de website en social media kanalen van de radiozender. De lijst is vanmiddag tussen 12:00 en 16:00 uur te horen op SLAM.

NPO Radio 1

Naast extra lange nieuwsuitzendingen, interviews en reportages, zijn er bij NPO Radio 1 diverse initiatieven opgezet. Zo geven dichters en muzikanten de komende weken woorden en melodie aan de crisis waarin de wereld beland is. Ze doen dat in het programma ‘Langs de Lijn En Omstreken’, elke dinsdag- tot en met vrijdagavond te horen. Dichters als Frank van Pamelen, Heidi Koren, Babs Gons, Rikkert Zuiderveld en Demi Baltus werken mee.

Ook zijn er Lockdown Sessions, waarin verschillende artiesten naar buiten treden met een speciaal lied dt ze over de crisis hebben geschreven. Dinsdag trapte Jan Rot af met het op ‘We’ll meet again’ geïnspireerde lied ‘Wij zijn er weer’.

NPO Radio 2

Bart Arens vraagt deze week op NPO Radio 2 elke dag een artiest om een liedje te maken voor een bepaalde groep mensen die het nodig heeft. “We bellen ze even na negen uur op en overvallen ze met de vraag. Vlak voor 12 uur moet het eindresultaat al te horen zijn”, aldus Bart.

Alain Clark maakte maandag het eerste nummer, voor het zorgpersoneel.

NPO 3FM

3FM haalt een oude playlist van stal: De Klomp Top 100. De lijst werd in 2015 al eens uitgezonden, maar keert nu terug. ‘Muziekliefhebbers zitten thuis nu veel concerten zijn gecancelled, maar de muzikanten natuurlijk ook. Daarom brengt NPO 3FM een ode aan muziek van Nederlandse bodem met de 3FM Klomp Top 100’, aldus de zender.

De lijst met de beste honderd Nederlandstalige liedjes is vrijdag 27 maart van 10:00 tot 18:00 uur te horen op 3FM. Stemmen voor de lijst kan nu al, via 3fm.nl/klomp.

Ook bij 3FM wordt opgeroepen tot verbondenheid. Zo kwam Sander Hoogendoorn eerder deze week met het initiatief om aankomende vrijdag om 08:45 uur op alle radiozenders ‘You Never Walk Alone te draaien’. Veel stations in Europa hebben al toegezegd mee te zullen doen.

KINK

Om de Nederlandse muziekindustrie een hart onder riem te steken is morgen (vrijdag) op KINK uitsluitend muziek van eigen bodem te horen. ‘Van Pip Blom tot The Scene, van Tape Toy tot Within Temptation en van De Staat tot Queen’s Pleasure’, aldus het station.

Daarnaast zendt KINK de komende weken dagelijks tussen 22:00 en 23:00 uur extra livemuziek uit. ‘Zo is het voor veel muzikanten en muziekliefhebbers een moeilijke periode omdat alle poppodia zijn gesloten.’

Foto: RadioFreak.nl