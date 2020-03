Door de coronacrisis loopt de STER miljoenen euro’s mis. Dat stelt directeur Frank Volmer in Trouw. STER verzorgt de reclames op de publieke radio- en tv-zenders, van NPO Radio 1 tot online platforms. Volgens de directeur annuleren bedrijven massaal hun spotjes. “Eerst kwamen die afzeggingen voornamelijk uit de reisbranche, maar nu zijn het ook allerlei andere bedrijven die spotjes moeten schrappen, omdat ze bijvoorbeeld in de problemen komen met hun productie.”

Hoe zwaar de coronacrisis de radiotak van de NPO raakt, is niet duidelijk. Een woordvoerder van STER laten tegenover deze site weten: “De daling van tientallen percentages gelden voor zowel radio als tv. Wat betreft adverteerders zien we dat sommige branches blijven adverteren en dat andere branches campagnes noodgedwongen (tijdelijk) moeten stopzetten. Denk aan commercials voor concerten, evenementen, etc.”

Minder reclame, minder inkomsten

Veel winkels en bedrijven zijn gesloten vanwege de corona-epidemie. Daardoor wordt er minder reclame gemaakt en dat voelen de mediabedrijven. Talpa zegt ontslagen niet uit te kunnen sluiten en DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic, verwacht dat de economische impact ‘zwaar zal zijn’.

STER-directeur Frank Volmer blijft desalniettemin positief en ziet in deze tijd juist meer kansen voor radio. “Bedrijven die nu in abri’s adverteren zullen, met de lege straten in gedachten, hun strategie wellicht verleggen naar radio of televisie.”

Foto: STER