De CEO van Talpa Network, Peter de Mönnink, vertrekt per 31 december bij het bedrijf. De Mönnik wil ‘na zoveel jaren zijn ambitieniveau verleggen’. “Ik kijk met plezier en trots terug en verheug me op de volgende stap in mijn loopbaan”, zegt hij.

In een eerste reactie zegt John de Mol: “Peter heeft de afgelopen jaren met een enorme inzet en ambitie gewerkt aan het vormgeven van Talpa Network dat we in 2017 zijn gestart. Ik ben Peter zeer erkentelijk voor de invulling van zijn rol de afgelopen jaren en ik wens hem het allerbeste toe in een volgende rol”.

Pim Schmitz, nu nog lid van de Raad van Commissarissen van het mediabedrijf, neemt de rol van CEO over.

Meer exits bij Talpa

De afgelopen tijd vertrokken meerdere directeuren en andere hoge functionarissen bij Talpa Network.

Zo vertrekt financieel directeur Jet Roos per 1 december. Menno Koningsberger, die tot dik een jaar geleden algemeen directeur was bij Talpa Radio, verliet het mediabedrijf afgelopen zomer. En directeur Jeroen de Bakker kondigde in mei al zijn vertrek aan.

