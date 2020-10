Rick van Velthuysen heeft vannacht de RadioFreak Award ontvangen voor Beste Nachtprogramma 2020. Vannacht brak Stefan Stasse in de uitzending in en vertelde het team dat ze, precies twee jaar na het starten van het programma, de Award hebben gewonnen.

Via RadioFreak.nl kreeg het nachtprogramma van NPO Radio 2 de meeste stemmen en lieten ze Miss Podcast (NPO Radio 1) en Martijn Kolkman (voorheen Qmusic), die ook genomineerd waren, achter zich. De prijzen gaan over het seizoen 2019 / 2020.

In de uitzending zei Rick over nachtradio: “Nachtradio is eigenlijk een ondergeschoven kindje bij de Nederlandse radio. Het is de plek waar de meest spannende radio plaats vindt, de plek waar geëxperimenteerd kan worden. Dan is dit de beloning voor al die tijd.”

Rickvanv doet 2 is sinds 2018 te horen op de publieke zender. Hiervoor was Rick werkzaam bij Radio Veronica en Radio 538. Hier maakte hij programma’s in de ochtend, middag, het weekend en ook in de nacht. In 2014 won Rick een RadioRing voor zijn ochtendprogramma op Radio Veronica.