Patrick Kicken heeft uit de media moeten vernemen dat hij niet in de nieuwe programmering van Radio Veronica zit. Dat zegt hij in een column op Spreekbuis. Het is de eerste programmering van de nieuwe zenderbaas Rob Stenders. “Zo dat waren me de spannende weekjes wel zeg. Niet alleen de temperaturen liepen op, maar ook de verwachtingen. Over de nieuwe programmering van Radio Veronica en mijn rol daarin. Helaas, voor een derde keer (!) in 5 jaar tijd na mijn vertrek in 2016 bij het station werd ik teruggevraagd en voor een derde keer ging het op het allerlaatste moment wéér niet door.”

De oud-dj van Radio Veronica zegt dat hij het nieuws uit de media moest vernemen. “Om daar een populaire schrijver terug te zien op de plek die Rob Stenders voor mij in gedachte had.” Hij doelt op Ronald Giphart die in het weekend te horen zal zijn.

Ik heb je echt nodig

Kicken zegt dat hij twee keer thuis bij Stenders is geweest. “Een uiterst gezellige dinertje. (‘Ik heb je echt nodig Pat. We hebben tijdens een luistercijferpresentatie gezien dat jij de best scorende ochtendshow had! Tijdens een tweede gesprek: ‘we gaan dit gewoon doen!‘).”

“Waar het de vorige twee keren de inmiddels vertrokken opperbokito Menno Koningsberger was, was het dit keer de rechterhand van Rob Stenders zelf die het geen goed idee vond als ik weer wat uurtjes kwam vullen. Ik denk dan, net als de vorige keren, check dit toch eerst van tevoren even met elkaar voordat je me gaat bellen, maar goed. Het is dat ik geen ego meer heb (haha) en dit wel enigszins naast me neer kan leggen, maar de schoonheidsprijs verdient het natuurlijk allemaal niet.”

Weekendbonanza

Als klap op de vuurpijl claimt Kicken dat een programma-idee van hem ‘geleend’ is. “Het idee was trouwens dat ik een drie urende show op zaterdag en zondag zou doen tussen 12 en 15u, waarbij ik zelf voorstelde om daar dan de ‘Weekend Bonanza’ van te maken. Waarin ik de verzoekjes die doordeweeks blijven liggen bij Rob & Caroline alsnog zou draaien. Super sympathiek naar je luisteraar toe én een mooie til van de weekprogrammering naar het weekend toe. Graag voor je bedacht Rob. Ik lees dat nu een jonge vrouw die bij Kink vandaan komt dit gaat doen.” Hij doelt op Femke van der Veen die dat programma nu gaat presenteren.

Radio Veronica wil niet reageren. “Op geruchten, die ontstaan naar aanleiding van een column, gaan wij niet in”, aldus een woordvoerder.