Femke van der Veen is komend weekend te horen op Radio Veronica. Tussen 15:00 en 18:00 uur vervangt ze Silvan Stoet, die eerder aangaf te stoppen om over te stappen naar Radio 10. Afgelopen weekend was Van der Veen ook al te horen.

Van der Veen was tot eind september vorig jaar te horen op Kink met het programma ‘Kink & Fem’. “Ik heb besloten om ‘ja’ te zeggen tegen een nieuwe uitdaging binnen m’n ‘oude’ vakgebied”, zei ze daar toch over. Nu is ze toch weer terug op de radio.

Of de dj vaker op Radio Veronica te horen zal zijn in de toekomst is onduidelijk.