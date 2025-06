Patrick Kicken wordt de nieuwe station-voice van RADIONL. Hij vervangt daarmee Erik de Zwart, die het drie jaar gedaan heeft. Volgens de zender past Patrick ‘met een groot radio hart’ goed bij het radiostation.

In twee sessies zijn de teksten in de studio in Sneek opgenomen. Het bedrijf Airbeats uit Emmen gaat de jingles verder afmixen. Een demo is hier te beluisteren:



Patrick Kicken is blij met zijn nieuwe klus. “In mijn tijd als radiodeejay probeerde ik ook altijd sfeervolle radio te maken, waar de luisteraars blij van worden. Dus voel ik me als stationvoice helemaal thuis bij deze club, waar nog radio gemaakt wordt vanuit het hart!”