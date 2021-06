Talpa, Q-Music en Kink zijn de winnaars van de landelijke veiling voor commerciële digitale radio via de ether. De drie bedrijven hebben allemaal 3 DAB+-vergunnningen gekocht voor 776.400 euro. Sublime, Radio Maria en Terrestrial hebben allemaal één vergunning gekocht voor 258.800 euro. Ze mogen de komende twaalf jaar in heel Nederland commerciële digitale radio uitzenden.

De veiling van de radio-vergunningen begon vanmorgen en eindigde aan het eind van de dag. Het gaat om vergunningen voor DAB-laag 7. Deze vergunningen komen naast de huidige DAB+vegunningen. Een aanvrager kon maximaal vier vergunningen krijgen.

De veiling vond plaats via internet en werd namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat georganiseerd door Agentschap Telecom. Met het afronden van de veiling komt er meer spectrum beschikbaar voor digitale radio. Daarmee is een belangrijke volgende stap is gezet in de verdere digitalisering van commerciële radio.

Winnaar Aantal vergunningen Totaal bedrag in euro's Talpa Radio Holding B.V. 3 776.400 Q-Music Nederland B.V. 3 776.400 Kink FM B.V. 3 776.400 Sublime World B.V. 1 258.800 Radio Maria Nederland 1 258.800 Terrestrial B.V. 1 258.800

Talpa, Qmusic en Kink hebben aangeven later naar buiten te komen hoe ze de kanalen willen invullen.

DAB+

Digitale radio (DAB+) moet de opvolger van FM worden. Digitale radio is te ontvangen met een DAB+ radio. De meeste nieuwe auto’s zijn daar inmiddels al mee uitgerust. Digitale radio biedt de luisteraar verschillende voordelen: een uitgebreider zenderaanbod dan FM en een betere geluidskwaliteit. De FM-frequenties blijven voorlopig ook nog in de lucht.