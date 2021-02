Patrick Kicken heeft een boekje opengedaan over de radiocolumns die hij schrijft en waarin hij regelmatig mensen publiekelijk de maat neemt. “Ik voel het als ik een column heb gepubliceerd. De dag erna ben ik heel gevoelig, dan ben ik heel trillerig. Het is ook een soort zelfkastijding”, zegt Patrick in gesprek met Giel Beelen.

In zijn columns op Spreekbuis legt Patrick radio-dj’s en beleidsmakers regelmatig op het hakblok. “Ik hou van scherpe columns, maar het is af en toe echter onder de gordel”, zegt Giel erover. “Ik zit het schaterlachend te lezen, maar je hebt jezelf ermee, denk ik dan.”

Contrafobisch doel

Patrick zegt de columns te schrijven met meerdere doelen. “Ik laat mijn ego als een soort wild paard los met alles en iedereen erbij. Ten tweede zijn die columns van mij ook contrafobisch. Dat wil zeggen: diep van binnen zit er in jou een angst. Bang om niet goed genoeg te zijn, bang voor conflict. Dat heb ik ook al mijn hele leven. Je springt over die angst heen en je doet alsof je alles durft te zeggen. Het is hetzelfde als tweehonderd rijden op de snelweg, terwijl je eigenlijk bang bent om auto te rijden.”

Ook zegt Patrick de columns te schrijven, omdat hij ‘zo de balen had en walgde van de radio’. “Dus dan ging ik maar met Jan en Alleman ruzie maken, zodat ze me in godsnaam nooit meer terugvragen.”

Rancuneus

De voormalig Radio Veronica-dj krijgt regelmatig het verwijt rancuneus en jaloers te zijn op radiomakers die nog wel op de landelijke radio te horen zijn. Patrick ontkent dat. “Ik weet dat mensen dat moeilijk vinden om te geloven en dat ze juist denken dat ik dat alleen maar doe om wraak te nemen.”

Het gesprek tussen Patrick en Giel: