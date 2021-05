Karin van Gilst heeft bij haar vertrek als directeur van BNNVARA een ontslagvergoeding van 75.000 euro meegekregen. Van Gilst was slechts één jaar directeur bij de omroep en kon in de periode aanspraak maken op in totaal 288.641 euro, inclusief de ontslagvergoeding. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van BNNVARA.

Van Gilst trad op 1 november 2018 aan als directeur van BNNVARA, maar vertrok ruim een jaar later, op 9 december 2019, weer. “Ik heb geconstateerd dat de echte klik tussen mij en de organisatie niet voldoende aanwezig is. Als dat zo is, dan moet je daar conclusies aan durven verbinden”, zei Van Gilst toen ze vertrok bij de omroep.

Maximale vergoeding

Van Gilst krijgt met 75.000 euro de maximale ontslagvergoeding mee die geldt voor ‘topfunctionarissen’ binnen de publieke omroep.

Als nieuwe directeur moest Van Gilst orde op zaken brengen bij BNNVARA, waar onrust was ontstaan vanwege het vertrek van de voltallige directie. “Als je verantwoordelijk wilt zijn voor een omroepvereniging die stoer, eerlijk en soms ongezouten is dan moet je ook zo naar jezelf en elkaar kijken”, zei Van Gilst bij haar vertrek.

De oud-directeur werd vorig jaar definitief opgevolgd door Lonneke van der Zee.

Bezoldiging Karin van Gilst

> 1 november t/m 31 december 2018: 31.482 euro

> 1 januari t/m 9 december 2019: 182.307 euro

> Ontslagvergoeding: 75.000 euro

> Totaal: 288.789 euro

Foto: Barbara Kieboom | BNNVARA