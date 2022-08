Giel Beelen stopt na dit jaar bij NPO Radio 2. De einddatum van zijn contract bij BNNVARA is op zijn verzoek met een jaar vervroegd, omdat de dj heeft besloten voorlopig te stoppen met radio maken. Hij gaat met zijn vriendin op wereldreis, laat hij weten op Instagram.

Dit najaar zal Giel nog gewoon elke werkdag in de avond van Radio 2 te horen zijn. Of en wanneer hij daarna weer terugkeert op de radio, weet de dj nog niet. Het is volgens Giel voor het eerst in 25 jaar tijd dat hij geen radio gaat maken.

Giel Beelen is sinds twee jaar op Radio 2 te horen. In eerste instantie kreeg hij een plekje in de nacht, nadat hij vertrok bij Radio Veronica. Sinds een jaar is hij in de avond tussen 22:00 en 0:00 uur te horen. Wie hem vanaf volgend jaar opvolgt op dat tijdstip, is nog niet bekend.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA