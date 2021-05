Lex Gaarthuis vindt een radioprogramma in de primetime-uren, zoals de ochtend- of middagshow, geen grootste wens meer. “Als ik weer terugkom op primetime, wil ik het wel doen onder voorwaarden. Niet financieel, maar creatief. Het moet dan wel zijn wat ik wil”, zegt Lex in de podcast Dit was de Radio.

Lex moest medio 2018 plaatsmaken voor Gerard Ekdom, die van hem de ochtenduren overnam. Lex kreeg daarop een programma in de late avonduren. “Dat was niet leuk, laat ik dat vooropstellen”, zegt Lex. “Doordat Edwin Evers stopte, waren er twee scenario’s: of ze gaan mij op een enorm voetstuk hijsen, of ze gaan de concurrentie verzwakken en Gerard halen. Het werd dat laatste en dat was een scenario dat ik wel begreep.”

De drang naar de belangrijkste radio-uren heeft hij naar eigen zeggen niet meer zo sterk. “Daar is wel wat in veranderd. Het eerste jaar in de late avond had ik zoiets van: ik moet zo snel mogelijk weer terug op primetime. Dat heb ik nu niet meer.”

Coronalied

Lex kwam vorig jaar flink onder vuur te liggen vanwege het coronalied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’. De sketch leverde hem bakken kritiek en meerdere aangiftes op. Het Openbaar Ministerie besloot de zaak uiteindelijk te seponeren en Lex niet te vervolgen. “Zonder er inhoudelijk al te veel op in te gaan, was dat heel heftig”, blikt Lex terug.

Hij zegt geleerd te hebben van alle commotie. “Je moet goed kijken hoe je satire neerzet. Ik heb de grens achteraf totaal niet gezien. Dat heeft z’n gevolgen gehad. Ik had veel beter een inschatting moeten maken over hoe het lied geïnterpreteerd zou kunnen worden. Dat heb ik niet goed gedaan. Het is een harde leerschool geweest.”

Foto: Radio 10