WNL vindt dat NPO Radio 1 over het algemeen te links is en te weinig aandacht heeft voor het, zoals zij het zelf noemt, gematigde liberale rechtse geluid. “Veel makers zijn het bij dit station veelal toch vooral met elkaar eens. Dat is slecht voor de pluriformiteit. Een VVD-stemmer of CDA-stemmer kan zich soms nauwelijks herkennen in de invalshoeken van de nationale actualiteitenzender. Die herkent met name het perspectief van D66 en GroenLinks”, schrijft WNL in het jaarverslag over 2020.

De omroep wijst erop dat de VVD de grootste partij van Nederland is geworden bij de recente verkiezingen. “Het grote midden van ons land bestaat uit nog een belangrijke en zeer brede stroming: de liberaal-conservatieve.” Volgens WNL klinkt dat geluid te weinig door op de actualiteitenzender. “Radio 1 laat in het algemeen vaak ‘veel-van-hetzelfde’ horen op het gebied van heikele kwesties.”

‘Nauwelijks VVD’ers’

‘WNL Opiniemakers’, dat op zaterdagavond op Radio 1 wordt uitgezonden, brengt volgens de omroep wel het andere geluid. “De omroep zou het programma graag dagelijks uitzenden. Het programma geldt als de wekelijkse bezinning op de journalistiek. De NPO kent nauwelijks VVD’ers, en slechts een sporadische CDA’er. Dat vindt WNL niet representatief of normaal. Sterker nog: het is niet normaal in een pluriform bestel.”

WNL liet eerder al weten meer zendtijd te willen op Radio 1, ook op prominentere tijdstippen. “Kleine omroepen blijven klein, en maken weinig kans op meer. Grote omroepen blijven groot, en maken aanhoudend veel kans, en op de belangrijkste tijdstippen.

’t Wordt nu Laat’

De omroep is ook kritisch dat NPO Radio 2 van het nachtprogramma ’t Wordt Nu Laat’ een muziekprogramma gemaakt heeft. “Het nachtprogramma – met verrassende interviews – werd in maart 2020 op verzoek aangepast. Tijdelijk zonder gasten, vanwege corona. De zender zag in de tijdelijke wijziging aanleiding om het programma voorgoed te wijzigen. Het is nu een muziekprogramma.”